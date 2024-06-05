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Gündem Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı
Gündem

Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 20:19:00 - 2024-06-05 20:42:03
Utan be! Fatih Altaylı'nın yalanı suratına yapıştırıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı'nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili yalanını suratına çarptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA YÖNELİK MANİPÜLASYON

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında bir kabine değişikliği falan yok. Bakanlar değişmeyecek, hepsi yerli yerinde kalacak. Değişme olasılığı olan tek Bakan Ticaret Bakanı Ömer Bolat. O da siyasi değil, sıhhi nedenlerle. Ömer Bey’in ailesinde birden fazla kişinin sağlık sorunları yaşadığı ve Ömer Bolat’ın da onlarla ilgilenebilmek için görevden affını istediği söyleniyor.'' yalanını ortaya atmıştı.

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