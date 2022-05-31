  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel “Usulsüz reçete” operasyonunda doktor ve eczacı kalfası da var!
Yerel

“Usulsüz reçete” operasyonunda doktor ve eczacı kalfası da var!

Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen “usulsüz reçete” operasyonunda, 2 doktor ile eczası kalfasının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:16:00 -
"Usulsüz reçete" operasyonunda doktor ve eczacı kalfası da var!

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturmada 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz olarak reçete edildiği belirlendi.

Ekiplerce Kırklareli ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeği “Toros” ve drone ile havadan destek verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay