“Usulsüz reçete” operasyonunda doktor ve eczacı kalfası da var!

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturmada 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz olarak reçete edildiği belirlendi.

Ekiplerce Kırklareli ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği “Toros” ve drone ile havadan destek verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.