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Siyaset USTDA ile SAS arasında anlaşma: İBB’ye 5 milyon dolarlık hibe verilecek
Siyaset

USTDA ile SAS arasında anlaşma: İBB’ye 5 milyon dolarlık hibe verilecek

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile SAS Türkiye arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması yapıldı. Söz konusu para, İBB’ye trafik çalışmaları için aktarılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:00:00 - 2020-09-22 20:03:13
USTDA ile SAS arasında anlaşma: İBB’ye 5 milyon dolarlık hibe verilecek

16 milyonluk nüfusuyla birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık olan İstanbul’da yıllardır trafik sorunu yaşanıyor. Şimdiye dek trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmanın yürütüldüğü İstanbul’da, son 1 yıldır geçmiş yönetimin başlattığı metro çalışmalarına konmaktan başka bir şey yapılmazken, ABD’den trafik çalışmaları için 5 milyon dolar hibe vermesi dikkat çekti.

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, İstanbul’daki trafik sorunlarını çözme çalışmaları için 5 milyon dolarlık hibe anlaşması yapıldı.

Söz konusu anlaşmanın, İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılacağı söylendi.

5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması için imza töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield katıldı. Aynı zamanda, anlaşmanın diğer tarafları törene tele konferans ile katıldı.

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Yorumlar

Ali

Amerikadan alinan para ne karsiliginda alindi  
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trabzon

yüzde yüz bi krşılığını almışlardır. birileri bunu iyice araştırıp haber yapmalı
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