Usta oyuncu Serpil Tamur'un vasiyeti "Yok artık" dedirtti

Aralarında Süper Baba ve Kurtlar Vadisi'nin de bulunduğu pek çok dizi ve filmde rol alan 77 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Serpil Tamur'un vasiyeti ortaya çıktı. Tamur'un öldükten sonra yerine getirilmesini istediği vasiyeti duyanları şaşırttı. Yunanistan Rodos doğumlu olan ve 9 yaşındayken Türkiye'ye gelip yaşmaya başlayan usta oyuncu, öldükten sonra mezarına kahve getirilmesini istedi.