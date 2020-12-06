Usta bulamayınca başladığı imalat işinde "ihracatçı" oldu

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Bulancak ilçesinde montajı yapılacak davlumbazda delik açacak usta bulamaması üzerine endüstriyel mutfak ürünleri imalatına başlayan Ünsal Güven, ürünlerini 6 ülkeye gönderiyor.

Girişimci Ünsal Güven, yaklaşık 10 yıl önce alım-satım işi yapmak üzere Ersal Endüstriyel Mutfak Ekipmanları adlı firmayı kurdu.

Sattığı ürünlerin montaj işini de yapan Güven, bu noktada bazı zorluklarla karşılaştı.

Güven, İstanbul'dan bir iş yerinin mutfağı için getirttiği davlumbazı yerine monte ettirebilmek için ürün üzerinde delme işlemi yaptırmaya ihtiyaç duydu.

İstediği işi yaptıracak usta bulma noktasında bir süre sıkıntı yaşayan Güven, bunun üzerine endüstriyel mutfak ürünleri imalatına başladı.

Güven, Bulancak Sanayi Sitesi'ndeki tesislerinde imal ettiği soğutucu dolap, raf ve tezgah gibi çeşitli endüstriyel mutfak ürünlerini, Almanya, Belçika, Romanya, Japonya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç ediyor.

Ünsal Güven, AA muhabirine, 2010 yılında kurduğu firmanın alım satım işi yaparak faaliyete başladığını söyledi.

Güven, yaklaşık 9 yıldır, 15 kişinin istihdam edildiği firmada imalat yaptıklarını anlatarak, "Davlumbaz delme işi için o zaman çok adam aramıştık. Kamyon damperi işiyle uğraşan Hacı Ali ağabeyimize yaptırmıştık. Elhamdülillah, şu anki halimize şükürler olsun, iyi bir durumdayız, iyi makinelerimiz var, üretiyoruz, ihraç da ediyoruz." dedi.

İhracata son yıllarda başladıklarını vurgulayan Güven, 25 ülkede düzenlenen fuarlara katıldıklarını, bunun da meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

Güven, ilçede ürettikleri ürünleri 6 ülkeye gönderdiklerine işaret ederek, "Bu dönemde koronavirüs dolayısıyla çok yurt dışına çıkamıyoruz. Pandemi dönemi sonrası ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu dönem çabuk geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içindeki işlerin yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizen Güven, şunları kaydetti:

"Pandemi bizim işlerimizi sıkıntıya sokmadı çok şükür ama bizim iş yaptığımız lokantalar, pastaneler, restoranlar para kazanamadılar, ödemede sıkıntı yaşadılar. Bu da otomatikman bizleri yordu. Bu süre zarfında iş yerleri tadilata, yeniliğe gidiyorlar. Çünkü sakin bir ortam var, iş yok. Bu nedenle insanlar değişiklik yapmak zorunda kalıyorlar. Pandemideki kriz bize hem fırsat doğurdu hem de dezavantaj sağladı."