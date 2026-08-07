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İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

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İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Kiraz sapı, A, C ve E vitamini yönünden oldukça zengin bir kaynaktır. Yeter miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içerir. Doğanın bize sunmuş olduğu şifa kaynaklarından bir olan kiraz sapını çay olarak kolayca tüketebilirsiniz. Bu sayede birçok problemden kurtulabilir, daha sağlıklı ve zinde olabilirsiniz. Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 kirazda 12-25 mg arası antosiyanin maddesi bulunduğu için bu maddenin ağrı kesici etkisinin, ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Herkesin severek tükettiği en güzel yaz meyvelerinden birisidir kiraz. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan kirazın sadece kendi değil sapı da çok faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘da kiraz saplarının kesinlikle çöpe gitmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü kiraz sapı çayı vücutta biriken ödemi doğrudan atıyor ve 3 hafta düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor. En önemli özelliğinin zayıflatıcı ve ödem sökücü olması ile bilinen kiraz sapı çayını deneyip tecrübe edenlerin de olumlu sonuçlar aldığı biliniyor.

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Kiraz Sapları Nasıl Zayıflatır? – Ödem atılmasına yardımcı olur. – Böbreklerdeki temizler. – Selülit oluşumunu önler. – Hazımsızlığı önler. – Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Malzemeler: Yarım litre su 30 gram kurutulmuş veya taze kiraz sapı

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Yapılışı: Kiraz sapı çayını hazırlamak için ilk önce yarım litre suyu kaynatın. Daha sonra içine kiraz saplarını ilave edip 10 dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Günlük olarak toplamda 3 bardak içeceğiniz kiraz sapı çayını aç karna tüketmekte fayda var.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Sabah uyandığınızda ve yemek yemeden önce tüketmeniz gereken kiraz sapı çayı, kilo vermenizi kolaylaştırarak 3 hafta boyunca düzenli uygulanmalıdır. 3 haftanın sonunda vücudunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

NOT: Diyetisyeninizin onayını almadan denemeyiniz...

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Kiraz sapı çayı antioksidan özelliği ile vücuttan toksin maddelerin atımını kolaylaştırır. Böbreklerin ve kanın temizlenmesine yardımcı olur. Güçlü bir ağrı kesicidir.

#8
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Kiraz sapı çayı ödem atılmasını sağlar. İdrar yolları enfeksiyonlarını önler. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direncini artırır.

#9
Foto - İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Böbrek taşlarının ve kumunun düşürülmesinde etkilidir. Uzun süre tokluk hissi sağlar. Eklem iltihapları ve romatizmal kaynaklı iltihaplarda iltihap söktürücüdür Uyku düzeninin sağlanmasında etkindir.

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