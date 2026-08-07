İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

Herkesin severek tükettiği en güzel yaz meyvelerinden birisidir kiraz. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan kirazın sadece kendi değil sapı da çok faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘da kiraz saplarının kesinlikle çöpe gitmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü kiraz sapı çayı vücutta biriken ödemi doğrudan atıyor ve 3 hafta düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor. En önemli özelliğinin zayıflatıcı ve ödem sökücü olması ile bilinen kiraz sapı çayını deneyip tecrübe edenlerin de olumlu sonuçlar aldığı biliniyor.