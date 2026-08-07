İbrahim Saraçoğlu öneriyor... En hızlı ödem atıcı: Vücutta ne ödem ne de mikrop bırakıyor...

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Kiraz sapı, A, C ve E vitamini yönünden oldukça zengin bir kaynaktır. Yeter miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içerir. Doğanın bize sunmuş olduğu şifa kaynaklarından bir olan kiraz sapını çay olarak kolayca tüketebilirsiniz. Bu sayede birçok problemden kurtulabilir, daha sağlıklı ve zinde olabilirsiniz. Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 kirazda 12-25 mg arası antosiyanin maddesi bulunduğu için bu maddenin ağrı kesici etkisinin, ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.