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Spor Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi
Spor

Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:32:42 -
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Futbolda bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

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