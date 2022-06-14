Üst geçitten düştü! Feci ölüm
Kayseri'de üst geçitten düşen kadın feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana gelen olayda P.B. (41), yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde P.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından P.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.