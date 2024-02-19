‘Üst düzey askeri yetkili’den, ‘üst düzey üye’ye! Çömez Saymaz baltayı taşa vurdu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Daha iki gün önce, 28 Şubat’ın küfürbaz isimlerinden Fatih Altaylı ile konuşmuştu.

Sormuştu küfürbaz Altaylı, “Halk TV’den neden ayrıldın!”

Adam yerine saymamıza gerek olmayan çömez: “Ayrıldığım yerler hakkında çok konuşan biri değilim. Bundan uzak duruyorum. Ben Halk TV’nin o süreçte siyasi yöneliminin ürettiği içeriği çok gölgelemeye başladığını düşünmeye başladım”

Gördüğünüz üzere, o kadar çok yerden ayrılmış ki..

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“Ayrıldığım yerler” ifadesi ile, “şimdi anlatmaya başlarsak, destan olur” göndermesi yapıyor..

Ama 28 Şubat’ın küfürbazından talimatı almış..

Daha doğrusu, nasıl yalan söyleneceğinin, yalan haber yapılacağının, toplumu nasıl fitneye düşürüleceğinin dersini almaya çalışmış.

28 Şubat’ta alışıktık, Ertuğrul Özkök’ün, Fatih Çekirge’nin, Fatih Altaylı’nın, Emin Çölaşan’ın, “Bir üst düzey askeri yetkilinin belirttiğine göre” ile başlayan, gerçekleri çarpıtan masabaşı yazılarına..

O “üst düzey askeri yetkili” mahreçli yazılar, ya yazanın kendi kafasından uydurdukları olurdu, ya da oturduğu koltuğun hakkını veremeyen korkak isimlerin meyhane masasında o operasyonel gazetecilere ‘Ben söylemedim, sen yazarsın’ notu ile aktardıklarından ibaretti..

Şimdi çömez Saymaz da (İsmini anmayacağım O isim bir peygamber ismi..), 28 Şubatçı abilerini taklit etmeye kalkışmış ama, beceriksizliğinden, baltayı taşa vurmuş..

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