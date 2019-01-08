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USSAP, uluslararası kuruluşlara ilişkin anket sonuçlarını paylaştı: Türk toplumu dış kuruluşlara itibar etmiyor

Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) tarafından gerçekleştirilen anket sonuçların göre, Türk toplumu AİHM başta olmak üzere dış kaynaklı kuruluşlara itibar etmiyor.

08 Ocak 2019 Salı 19:28
USSAP, uluslararası kuruluşlara ilişkin anket sonuçlarını paylaştı: Türk toplumu dış kuruluşlara itibar etmiyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) tarafından yapılan ankette, uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemizin iç politik gündemine ilişkin kararlar verilmesinin Türk toplumu tarafından nasıl değerlendirildiği araştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağlamış ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini açıklamıştı.

AİHM kararına gerekçe olarak ise Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını göstermişti. Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP), AİHM'nin kararına ilişkin anket düzenledi. Ankette uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili kararlarına toplumun bakış açısı araştırıldı.

Ankete katılan kişilerin yüzde 85,2'si Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Selahattin Demirtaş ile ilgili alınan 'serbest bırakılmalı' kararını desteklemediğini söyledi.

Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 8,5'i kararsızım diyerek cevap verirken, yüzde 6,3'lük bir kısmı ise AİHM'yi desteklediğini ifade etti. Çıkan sonuçlarda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararını destekleyen oranın, HDP seçmeninin altında kalması dikkat çekti.

Türk toplumu dış kaynaklı kuruluşlara itibar etmiyor

USSAP tarafından yapılan ankette, uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemizin iç politik gündemine ilişkin kararlar verilmesinin Türk toplumu tarafından nasıl değerlendirildiği araştırıldı.

Katılımcıların yüzde 76,6'lık bölümü, dış kuruluşların ülkemize ilişkin kararlarını desteklemediklerini söylediler. Aynı ankete katılan yüzde 16,4 'lük kesim kararsızlık yönünde cevap verirken, yüzde 7'lik kesimde desteklediklerini söyledi.

Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı İsmail Mansur Özdemir tarafından paylaşılan anket sonuçları, Türk toplumunun AİHM başta olmak üzere dış kaynaklı kuruluşlara itibar etmediğini bir kez daha gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:28
  1. Ankara
  2. ussap
  3. Uluslararası Sosyal
  4. Siyasal
  5. Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP)

YORUM YAZ

  • AlperAlper20 dk önce
    Zaten bu kurulşların amaçları kendi halklarını bilgilendirmek,Türk halkını değil.Bizim halkımızı partilerinin liderleri bilgilendirir,onlar ne derse o.Asla ve asla muhaliflerini dinlemezler bile,tek kaynak kendi liderleri, ve taraftar medyası.Bizim halkımızı kastetmiyorum ama derler ya ortadoğu toplumları,liderine tapar,sorgulayan insanları tenzih ederim.
  • FerhatFerhat28 dk önce
    Güvenmesek ne yazar, basimzdaki sözde milli iradeciler ve meclis catisi altindaki gayri milli ideolojileri benimsemis partiler Aihm ve AB ye teminat vermisler ateist ve masonlarin degerlerine ve yasalarina bagli kalacaklarina dahil. Yaziklar olsun aziz milletimizin ve gelecek nesillerimizin gelecegini ateist ve masonik iradeye teslim eden siyasi otoriteleri. Bunlarin alayinin kumasi ingiltereden hemde Rotschild cetesinden.
  • hasanhasan50 dk önce
    biz sadece yuce reyisimize ve yerli ve milli kuruluslarimiza inaniriz

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