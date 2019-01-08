USSAP, uluslararası kuruluşlara ilişkin anket sonuçlarını paylaştı: Türk toplumu dış kuruluşlara itibar etmiyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) tarafından yapılan ankette, uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemizin iç politik gündemine ilişkin kararlar verilmesinin Türk toplumu tarafından nasıl değerlendirildiği araştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağlamış ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini açıklamıştı.

AİHM kararına gerekçe olarak ise Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını göstermişti. Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP), AİHM'nin kararına ilişkin anket düzenledi. Ankette uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili kararlarına toplumun bakış açısı araştırıldı.

Ankete katılan kişilerin yüzde 85,2'si Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Selahattin Demirtaş ile ilgili alınan 'serbest bırakılmalı' kararını desteklemediğini söyledi.

Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 8,5'i kararsızım diyerek cevap verirken, yüzde 6,3'lük bir kısmı ise AİHM'yi desteklediğini ifade etti. Çıkan sonuçlarda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararını destekleyen oranın, HDP seçmeninin altında kalması dikkat çekti.

Türk toplumu dış kaynaklı kuruluşlara itibar etmiyor

USSAP tarafından yapılan ankette, uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemizin iç politik gündemine ilişkin kararlar verilmesinin Türk toplumu tarafından nasıl değerlendirildiği araştırıldı.

Katılımcıların yüzde 76,6'lık bölümü, dış kuruluşların ülkemize ilişkin kararlarını desteklemediklerini söylediler. Aynı ankete katılan yüzde 16,4 'lük kesim kararsızlık yönünde cevap verirken, yüzde 7'lik kesimde desteklediklerini söyledi.

Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı İsmail Mansur Özdemir tarafından paylaşılan anket sonuçları, Türk toplumunun AİHM başta olmak üzere dış kaynaklı kuruluşlara itibar etmediğini bir kez daha gösterdi.