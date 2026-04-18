Uslu ve Yıldırım zirveyi salladı: Divan kurulu öncesi dikkat çeken diyalog! İşte o anlar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı. Yıldırım'ın "Nasılsın?" diye sorduğu Uslu, "Nasıl olayım ki, akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Eski başkan Aziz Yıldırım, toplantıya katılmak için tesislere tekne ile geldi.

Aziz Yıldırım'ın divan toplantısına elindeki dosyayla hazırlıklı geldiği görülürken, Yıldırım’a eski yönetici Mahmut Uslu da eşlik etti.

"AKŞAMDAN SONRA İYİ OLMA İHTİMALİMİZ YOK"

O anlarda Uslu ve Yıldırım arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Yıldırım, Uslu'ya "Nasılsın?" diye sordu.

Uslu ise, "Nasıl olayım ki" diye yanıt verdi.

Yıldırım bu kez de "Niye?" diye sorunca, "Akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki..." cevabını aldı.