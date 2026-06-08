7,8’lik deprem saniye saniye kamerada! Onlarca öğrenci resmen kabusu yaşadı: Bir anda üzerlerine yıkıldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesini vuran 7,8 büyüklüğündeki deprem, okullarda korku dolu anlara neden oldu. Deprem sırasında Davao Occidental bölgesindeki Malita kentinde bulunan Mahayahay İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler pazartesi sabahı gerçekleştirilen bayrak töreni için okul bahçesindeydi.



Sarsıntının başlamasıyla birlikte öğrenciler panikle kaçışırken, okul bahçesindeki tören alanının hemen arkasında bulunan küçük bir yapı saniyeler içinde çöktü. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Görüntülerde, deprem sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli alanlara yönelmeye çalıştığı görülürken, yapının çökmesi paniği daha da artırdı. Okul yönetimi, olayda herhangi bir öğrencinin ya da öğretmenin yaralanmadığını açıkladı.



