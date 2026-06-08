  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı Yıldırım'dan şampiyonluk sözü 10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!" Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı! İran'dan İsrail'e füze saldırısı Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı! Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti! Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Dünya 7,8’lik deprem saniye saniye kamerada! Onlarca öğrenci resmen kabusu yaşadı: Bir anda üzerlerine yıkıldı
Dünya

7,8’lik deprem saniye saniye kamerada! Onlarca öğrenci resmen kabusu yaşadı: Bir anda üzerlerine yıkıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem sırasında törende bulunan öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Deprem anında öğrencilerin hemen arkasındaki küçük bir yapı çökerken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesini vuran 7,8 büyüklüğündeki deprem, okullarda korku dolu anlara neden oldu. Deprem sırasında Davao Occidental bölgesindeki Malita kentinde bulunan Mahayahay İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler pazartesi sabahı gerçekleştirilen bayrak töreni için okul bahçesindeydi.


Sarsıntının başlamasıyla birlikte öğrenciler panikle kaçışırken, okul bahçesindeki tören alanının hemen arkasında bulunan küçük bir yapı saniyeler içinde çöktü. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Görüntülerde, deprem sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli alanlara yönelmeye çalıştığı görülürken, yapının çökmesi paniği daha da artırdı. Okul yönetimi, olayda herhangi bir öğrencinin ya da öğretmenin yaralanmadığını açıkladı.

Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem
Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

Dünya

Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

0
Open
Tabs
Window
Copy
URLs + Titles
URLs
URLs space separated
Titles
HTML links
HTML list of links
Markdown
Excel style
Bookmarks
Bookmarks
Read For Later
Export
CSV
Text
Review
Find All
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23