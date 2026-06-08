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#1
Foto - Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplumun sosyal yapısında önemli bir yer tutan vakıf geleneği, asırlar sonra hala kalplerde ve günlük yaşamda anlamını korumaya devam ediyor.

#2
Foto - Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor

1871 yılında kurulan Feyzi Efendi bin Hasan Vakfı, geçmişten günümüze taşınan bu güzel geleneğin yaşayan örneklerinden bir tanesi.

#3
Foto - Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor

Vakfiyede yer alan "Ayın ilk cuma günü hasta bireylere mevsim meyveleri dağıtılması" şartı, Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklar ve refakatçi yakınlarına meyve ikram edilmesi ve çocuklara oyuncak hediye edilmesiyle yeniden hayat buldu.

#4
Foto - Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, ‘’Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenlediği bu tür projeler yalnızca birer yardım faaliyeti değil, aynı zamanda iyiliğin, şefkatin ve toplumsal sorumluluk bilincinin yeniden hatırlanmasına vesile oluyor. Her bir yardım eli, toplumun gönül bağlarını kuvvetlendiren bir sevgi zinciridir. Yardımın büyüğü küçüğü yoktur, önemli olan, gönülden kopup gelmesidir’’ dedi.

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