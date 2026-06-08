Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in ülke içindeki bazı hedeflere balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. İran devlet medyası, başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan kentlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları: Balistik füzeler kullanıldı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın yayımladığı açıklamada, İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak İran'ın batısı ve merkezindeki bazı hedefleri vurduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer saldırıların ardından güvenlik birimlerinin alarma geçirildiğini duyurdu.

İsrail: İran rejimine ait hedefleri vurduk

İsrail ordusu da saldırıları doğrulayarak İran'ın batı ve merkez bölgelerinde bulunan askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." denildi.

Saldırıların kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, bölgedeki askeri hareketliliğin artırıldığı bildirildi.

İran'dan misilleme geldi

İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan yeni füze atışları gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, İran'dan ülkeye doğru füzeler fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle Tel Aviv çevresi başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Gökyüzü aydınlandı

İsrail hava savunma sistemleri İran'dan gelen füzeleri önlemeye çalışırken, birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzünde çok sayıda önleme füzesinin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştığı görüldü.

İran'ın gece saatlerinde üç dalga halinde füze saldırısı gerçekleştirdiği, bazı füzelerin İsrail hava sahasına ulaştığı öne sürüldü.

Ülkede alarm seviyesi yükseltildi

Güvenlik gerekçesiyle İsrail'in birçok bölgesinde etkinliklerin iptal edildiği, bazı kentlerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde okulların tatil edildiği belirtilirken, güvenlik güçleri olası yeni saldırılara karşı hazırlıklarını artırdı.

Bölgesel savaş endişesi büyüyor

İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran yönetiminin misilleme açıklamaları yapması, bölgede yeni bir çatışma dalgasının önünü açtı.

Uzmanlar, İran-İsrail hattında yaşanan son gelişmelerin Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'i de içine alabilecek daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken gözler şimdi Tel Aviv ve Tahran'dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.