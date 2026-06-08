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Spor FB kongresinde dikkat çeken anlar: Aziz Yıldırım o sloganları tek kelimeyle susturdu
Spor

FB kongresinde dikkat çeken anlar: Aziz Yıldırım o sloganları tek kelimeyle susturdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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FB kongresinde dikkat çeken anlar: Aziz Yıldırım o sloganları tek kelimeyle susturdu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, seçim zaferinin ardından sergilediği tavırla gündem oldu. Kongre salonunda bazı taraftarların Hakan Safi ve eski başkan Ali Koç aleyhine sloganlar atması üzerine Yıldırım'ın verdiği mesaj, salonda dikkat çekti.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçildiğinin kesinleşmesiyle birlikte statta büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar sonuçları coşkuyla karşılarken, zaman zaman rakip isimleri hedef alan tezahüratlar da yükseldi.

Tek kelimelik müdahale

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı taraftarların Hakan Safi ve Ali Koç'a yönelik sloganlar atması üzerine Aziz Yıldırım kürsüden müdahale etti.

Taraftarlara seslenen Yıldırım, "Sakin olun" diyerek tezahüratların sonlandırılmasını istedi. Yıldırım'ın bu çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, tribünlerdeki gergin atmosfer de sona erdi.

Birlik mesajı olarak yorumlandı

Kongrede yaşanan bu anlar salonda bulunan üyeler tarafından dikkatle takip edildi. Aziz Yıldırım'ın seçim zaferine rağmen rakiplerini hedef alan sloganlara izin vermemesi, birçok kongre üyesi tarafından takdirle karşılandı.

Yıldırım'ın tavrı, Fenerbahçe camiasında birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirilirken, seçim yarışının geride bırakılması gerektiğine yönelik önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

Camiada takdir topladı

Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yapan ve son seçimle birlikte yeniden göreve gelen Aziz Yıldırım'ın, rakiplerine yönelik olumsuz tezahüratlara karşı gösterdiği tutum sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Birçok taraftar, seçim atmosferinin ardından kulübün ortak hedeflere odaklanması gerektiğini vurgularken, Yıldırım'ın "Sakin olun" çağrısı kongrenin en dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Seçim zaferinin ardından verdiği ilk mesajlardan biriyle camiaya birlik çağrısı yapan Aziz Yıldırım'ın bu tavrı, Fenerbahçe kamuoyunda olumlu karşılandı.

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