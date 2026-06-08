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Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu 20 bin konutta en şanslı iller: Kura yok! Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor Otomotiv endüstrisi ihracat rakamı açıklandı Yıl sonuna dek 35 gemiyi bulacak... Antalya'ya bu kez Suudilerin milyarlık 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi? Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti
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Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş
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Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Türk mutfağının lezziz yemeği turşu, sofraların vazgeçilmezidir ve ara öğün gibi diğer ögünlerde bile beslenmeye dahil ediliyor. Fakat uzun süre kütür kütür kalması için tarifinde bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Ustaların yıllardır uyguladığı yalnızca bu yöntemler sayesinde turşuların çıtırlığını koruması artık daha kolay hale geliyor. Turşunun uzun süre dayanıklı etkisi ve çıtır kalması için besinlerin mutlaka taze seçilmesidir.

#1
Foto - Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Özellikle domates, salatalık, biber ve lahana gibi sebzelerin en tazelerinin seçilmesi, turşunun uzun süre çıtır kalmasına yardımcı olur. Turşuda kullanılan suyun mutlaka kaynatılıp soğutulmuş ve temiz olması gerektiği de ustalar tarafından özellikle vurgulanıyor.

#2
Foto - Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Turşu yapımında sebze ve meyvelerin iyice yıkanıp temizlenmesi, uygun boyutlarda hazırlanması önemlidir. Kullanılacak kavanoz veya bidonların ise kuru ve hijyenik olması, turşunun uzun süre formunu korumasını sağlar. Deneyimli ustalara göre turşunun uzun ömürlü ve dayanıklı olmasında en önemli faktörlerden biri de doğru tuz oranının kullanılmasıdır.

#3
Foto - Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Yeterli tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede yumuşayıp erir ve turşunun bozulma süresi de hızlanır. Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor. Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.

#4
Foto - Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Yeterli tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede yumuşayıp erir ve turşunun bozulma süresi de hızlanır. Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor. Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.

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