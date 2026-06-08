Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş
Türk mutfağının lezziz yemeği turşu, sofraların vazgeçilmezidir ve ara öğün gibi diğer ögünlerde bile beslenmeye dahil ediliyor. Fakat uzun süre kütür kütür kalması için tarifinde bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Ustaların yıllardır uyguladığı yalnızca bu yöntemler sayesinde turşuların çıtırlığını koruması artık daha kolay hale geliyor. Turşunun uzun süre dayanıklı etkisi ve çıtır kalması için besinlerin mutlaka taze seçilmesidir.