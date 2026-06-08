Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş

Yeterli tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede yumuşayıp erir ve turşunun bozulma süresi de hızlanır. Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor. Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.