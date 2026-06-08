Marjinal elitler zıvanadan çıktı

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Mezuniyet töreninde aileleri ve solak STK’lar tarafından yönlendirilen öğrencilerin, tıpkı Boğaziçi Üniversitesindeki azgın abileri gibi okul müdürüne sırtını dönmeleri tepki topladı. Provoke edilen öğrenciler, töreni sabote ederken veliler de İl Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı. Edebin, ahlakın ayaklar altına alındığı rezil eylem seküler azınlığın şımarık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi

KILIÇÇI TEĞMENLER GİBİ

Mezuniyet programı, okul birincisinin konuşması ve Alman Bölümü Başkanı’nın hitabıyla sakin bir atmosferde başladı. Ancak Okul Müdürü Hikmet Konar konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildiğinde, mezun öğrencilerden oluşan bir grup arkalarını dönerek protesto başlattı. Öğrenciler, müdürün konuşmasını bastırmak amacıyla yüksek sesle İstanbul Erkek Lisesi Marşı’nı okudu. Yaşanan olayların ardından, protestonun tüm öğrencilerin ortak iradesi olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bazı öğrencilerin, “Bize dönmemizi söylediler, ne olduğunu anlamadan döndük” dedikleri ve katılmak istemeyen öğrencilerin akran baskısına maruz kaldığı belirtildi. Veliler arasında da bölünme yaşanırken, bazı aileler çocukların ideolojik hesaplara alet edilmesine tepki gösterdi.

Müdür Konar ise, protestoya rağmen kürsüyü terk etmeyerek öğrencilerin marşı bitirmesini bekledi ve konuşmasını tamamladı. Ancak tören alanındaki gerilimin tırmanması ve velilerin de tartışmalara dahil olması üzerine, okul yönetimi ilk beşe giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, yeni gerginliklerin yaşanmaması adına program sonlandırıldı.

MARJİNAL ELİTLER

Öte yandan eğitim öğretim yılının başında okul disiplinini ve huzur ortamını hedef alan organize yapılara karşı devletin kararlı müdahalesi, okul ikliminde tarihi bir dönüşüm sağladı. Yaşanan disiplinsizliklerin basit birer gençlik hatası olmadığı; aksine okul kültürünü bozmayı hedefleyen, dışarıdan beslenen organize ve terör iltisaklı yapıların planlı bir faaliyeti olduğu tespit edildi. Stratejik müdahaleler neticesinde okul içindeki yasa dışı yapılanmanın bağları tamamen koparıldı ve disiplin yönetmeliği eksiksiz uygulanarak kurumun asli kimliği yeniden tesis edildi. “Sırt dönme” hadisesinin, okulu yeniden eski karanlık günlerine döndüremeyeceğini anlayan bu çevreler, çaresizlik içinde yaptıkları yeni bir provokasyon olduğu anlaşıldı. Marjinal ve elit grupların mezuniyet törenindeki provokasyon girişimi ise kamuoyunda büyük tepki topladı.