İran misillemelere devam ediyor! İki ülkeden patlama görüntüleri geldi

Orta Doğu'da haftalardır süren gerilim yeni bir döneme girdi. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu sabaha karşı İran'ın çeşitli bölgelerine geniş çaplı saldırılar düzenledi. İsrail kaynakları, operasyonlarda füze altyapıları ve askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Patlama seslerinin Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj'da duyulduğu bildirildi.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı "misillemeyi ertele" çağrısına rağmen gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Trump'ın son günlerde diplomatik kanalların açık tutulmasını istediği ancak İsrail'in operasyon kararı aldığı belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İsrail saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. İran basınında yer alan açıklamalarda, İsrail'in güneyindeki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığı bildirildi. İran yönetimi, saldırıların sürmesi halinde daha geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği mesajını verdi.

İsrail ordusu ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

İKİ ÜLKEDEN GÖRÜNTÜLER GELDİ

İran ve İsrail arasındaki gerilim sonrası iki ülkeden patlama görüntüleri servis edildi.

Bölgedeki gerilim yalnızca İsrail ve İran'la sınırlı kalmadı. Yemen'deki Husilerin de İsrail yönüne füze fırlattığı ve bazı bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Böylece çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali yeniden gündeme geldi.

Teröristbaşı ekibi topluyor

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gün içerisinde güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle toplayacağını aktardı. Toplantıda İran'ın son saldırıları, yeni askeri seçenekler ve olası misilleme planlarının ele alınması bekleniyor.

Çatışmaların yeniden başlaması küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Analistler, tarafların karşılıklı saldırıları sürdürmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.