CHP’ye çöktükleri gibi Ecevit’in partisine de çökmeye kalktılar! Ahlaksız teklif Özgür’e yakıştı

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası parti içinde iç tüzüğe ve teamüllere aykırı mücadele başlatıp ikilik çıkartan Özgür Özel ve ekibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti kurullarını çalıştırıp mekanizmaları harekete geçirmesiyle birlikte sığınacak liman arayışlarını hızlandırdı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yeni partinin hazır olduğunu açıklarken, fondaş medyada parti adının “İstiklal Partisi” olduğuna ilişkin haberler yer aldı.

AKSAKAL’DAN HÜLLEYE GEÇİT YOK

Ancak yeni parti hazırlığını duyuran Özel, bir yandan da ekibiyle birlikte topluca başka partiye geçme arayışına girerek kafa karışıklığını ortaya koydu. DSP’ye geçip partiyi devralma teklifinde bulunan ancak bu teklifleri DSP’nin milli duruşlarıyla dikkat çeken Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşları tarafından reddedilen Özel ve ekibi, açılan davalar ve Meclis’e gönderilen fezlekeler yüzünden bir an önce çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun 10-15 kadar değişimciyi partiden ihraç etmesi beklenirken, Özel ve ekibi ise ihraç edilmeden önce kendi hamlelerini yapıp CHP’yi terk etmenin hesaplarını yapıyor.

GİDECEK KAPI BULAMAYACAKLAR

Özel ve ekibinin içine düştüğü çaresizliği Akit’e değerlendiren SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, şunları söyledi: “Özel cephesinin yargı kararını kabul etmeme tavrı, ‘siyasette kabadayılık prim yapar’ düşüncesine kapıldıklarını gösteriyor. Fakat bu tavır uzun vadede aleyhe işler. Geldiğimiz noktada CHP’den ayrılmak zorunda kalacak olan Özgür Özel ve ekibi, bu yargı kararına karşı gösterdikleri kabadayı tavırdan dolayı gidecek kapı da bulamayacaklardır. Hatta yeni bir oluşum kurmakta da sorun yaşayacaklardır. Bunun ilk örneği DSP’ye götürdükleri tepkinin reddiyle görüldü. Çünkü, yargıyla cebelleşen bir siyasi kabadayı ile kimse hareket etmek istemez. Şu gerçeği unutmayalım; Mutlak butlan kararı, beğenseniz de beğenmeseniz de kabul etseniz de etmeseniz de bir yargı kararıdır. Yargı kararları, ancak yine yargı çerçevesinde değişebilir.

HUKUKTAN KAÇAMAZLAR

Özel ve ekibi, gördüğümüz kadarıyla yargı ve siyaset ayrımını yapma konusunda zorlanıyor. Öte yandan, mutlak butlandan sonraki yargı süreci, devamında yeni yargılamaları getirecektir. Bu durumda yargılanmalarının önüne geçmek için Özgür Özel ve ekibi, mutlak surette milletvekili olarak dokunulmazlıklarını devam ettirmek zorundalar. Bu yüzden bugünkü çabaları, iktidara yürümek bir yana, dokunulmazlık zırhını yeniden elde etmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Mutlak butlan kararı bozulmadığı müddetçe buna sebep olan olaylarla ilgili yargılanmaktan kurtulma ihtimalleri yoktur. Bu gerçeği göz ardı eden her türlü girişim ve yorum havanda su dövmekten öteye gidemez.”

İMAMOĞLU, ERDOĞAN OLAMAZ

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da, Özel’in İmamoğlu’na bir mağduriyet kisvesi giydirerek Erdoğan’ın başarısını yakalama hesapları içinde olduğuna dikkat çekerek, şu görüşleri dile getirdi: “Her siyasi hareketin kendi sosyolojisi ve gerçekleri vardır. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları üst üste kapatılan Milli Görüş partilerinde yetişmiş bir ekipti. Bu partilere yapılan zulüm, Müslümanlara yapılan baskılar bu yetişmiş ekibin halk nezdinde kabul görmesini sağlamıştı. Ayrıca Erdoğan’ın İstanbul’da belediye başkanlığı döneminde büyük başarıları vardı. Bu nedenle Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak kurmayı tasarladığı parti tutmaz. DSP’ye götürülen teklifte olduğu gibi başka bir partiye geçip başarılı olmaları da mümkün değil. İmamoğlu ve Özel ekibini destekleyen dış mihraklar, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fakat bunun için destekledikleri Özel ve ekibinin belediyelerdeki yolsuzluk davaları ve şaibe iddiaları buna imkan vermez.

KİMLER PARTİ KURMADI Kİ?

Yine yeni parti için teşvik eden odaklar, CHP’den kopan Adnan Menderes ve arkadaşlarının Demokrat Parti’yi kurarak tek başına iktidar olmasını de örnek gösteriyorlar. Bu da tamamen yanlış. 1969 yılında Adalet Partisi’nden kopanların kurduğu Demokratik Parti başarılı olamadı. Cumhuriyetçi Güven Partisi, Turhan Feyzioğlu öncülüğünde, CHP’nin ‘ortanın solu’ politikalarına tepki gösteren milletvekili ve senatörlerin ayrılmasıyla 12 Mayıs 1967 tarihinde kurulmuş, ancak başarılı olamamıştır. Yine Bülent Ecevit’in başında olduğu DSP’den ayrılan İsmail Cem’in 2002’deki Yeni Türkiye Partisi de başarılı olamadı. CHP’den 2014’te istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan da geri CHP’ye döndü. Bunun son örneği Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’dir. Dolayısıyla yeni parti tutmaz.”