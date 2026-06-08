İran gerilimi yeni cephe açtı! Husilerden işgalci İsrail'e misilleme

İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sirenler Tel Aviv'de çaldı

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Yemen'den ateşlenen füze nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde geniş çaplı alarm verildi.

Başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgelerinde, güney kesimlerinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşimlerde sirenler devreye girdi.

İsrail hava savunma sistemleri alarm durumuna geçirilirken, füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Husilerden ilk saldırı

Söz konusu saldırı, ABD ile Husiler arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen ilk füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yemen'deki Husiler daha önce de Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'e karşı füze ve İHA operasyonları düzenlemiş, Kızıldeniz'deki gemi trafiğini hedef alan saldırılarla dünya gündemine oturmuştu.

İran saldırılarının ardından geldi

Husilerin saldırısı, İsrail'in İran'ın batısı ve merkezindeki askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlediğini açıklamasının hemen ardından gerçekleşti.

İran tarafı, Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken, İsrail ordusu da İran rejimine ait bazı askeri hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler, İran-İsrail hattındaki gerilimin artık yalnızca iki ülke arasında kalmayabileceği yorumlarına neden oldu.

Yeni cephe endişesi

Uzmanlar, Husilerin yeniden devreye girmesinin Orta Doğu'daki çatışma riskini daha da artırdığı görüşünde.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sonrası Yemen'den gelen füze saldırısı, bölgedeki savaşın Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'i kapsayacak şekilde genişleyebileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Bölgedeki tansiyon her geçen saat yükselirken, gözler şimdi İsrail'in Yemen kaynaklı saldırıya nasıl karşılık vereceğine çevrildi.