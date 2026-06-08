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Dünya Washington-Tel Aviv hattında ipler koptu! Trump'ın ‘İran anlaşması’ katil Netanyahu'yu çıldırttı
Dünya

Washington-Tel Aviv hattında ipler koptu! Trump'ın ‘İran anlaşması’ katil Netanyahu'yu çıldırttı

Yeniakit Publisher
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Washington-Tel Aviv hattında ipler koptu! Trump'ın ‘İran anlaşması’ katil Netanyahu'yu çıldırttı

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump’ın, Terör devleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu ile yaptığı hararetli telefon görüşmesinde, Tahran ile tarihi bir nükleer anlaşmanın eşiğinde olduklarını belirterek, "İran'a yönelik saldırıları hemen ertele" talimatı verdiği ve Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirecek bir rest çektiği iddia edildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, küresel basını sallayacak gizli bir diplomatik görüşmenin detaylarını deşifre etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı hararetli telefon görüşmesinde, Tahran ile tarihi bir nükleer anlaşmanın eşiğinde olduklarını belirterek, "İran'a yönelik saldırıları hemen ertele" talimatı verdiği ve Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirecek bir rest çektiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'a saldırıları ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKLAŞTIK, SAKIN SALDIRMA"

Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.

Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.

Trump yönetiminin, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara "yeşil ışık" yakmadığı iddia edildi.

Öte yandan Netanyahu'nun başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı "görünüşte kabul ettiği" öne sürüldü.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

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