Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: "Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ Hadi ya!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde maruz kaldığı yargı sürecini hatırlatan Hakan, o dönemin yargısının "insaflı" olarak tanımlanmasının gerçeklerle bağdaşmadığını savundu.

"Bir şiir okudu diye..."

Ahmet Hakan yazısında, Erdoğan'ın yalnızca bir şiir okuduğu gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.

Hakan, o dönemde verilen kararları sıralayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

Hapis cezasına çarptırıldı.

Siyasi yasak getirildi.

"Muhtar bile olamaz" denilerek siyasetin dışına itilmek istendi.

Bu tablo karşısında dönemin yargısının "insaflı" olarak nitelendirilmesini eleştiren Hakan, "İnsaf bunun neresinde?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'ın siyasi yolculuğuna gönderme

Yazıda, Erdoğan'ın yaşadığı yargı sürecinin Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğu vurgulandı.

Dönemin yargı kararlarıyla siyasetten tasfiye edilmek istenen Erdoğan'ın daha sonra siyasi yasağının kaldırıldığı ve Türkiye'nin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri haline geldiği hatırlatıldı.

"Gerçekleri ters yüz etmeyin"

Ahmet Hakan, geçmişte yaşanan yargı süreçlerinin bugünkü tartışmalar üzerinden yeniden yorumlanırken tarihi gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yazısında, Erdoğan hakkında verilen kararların ağırlığına dikkat çeken Hakan, "Bir şiir okuduğu için belediye başkanlığı düşürülen, hapse atılan ve siyasi yasak getirilen bir isim için o dönemin yargısına 'daha insaflıydı' demek gerçekleri ters yüz etmektir" görüşünü dile getirdi.

Tartışma yeniden alevlendi

Ahmet Hakan'ın yazısı, son dönemde siyasi yargılamalar ve geçmiş dönem uygulamaları üzerinden yürüyen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Erdoğan'ın 1990'lı yılların sonunda yaşadığı yargı sürecine ilişkin değerlendirmeler, siyaset ve medya dünyasında farklı yorumların yapılmasına neden olurken, Hakan'ın çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.