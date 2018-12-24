Üsküdarlılar Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde buluştu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Üsküdarlı vatandaşlarla buluştu.

Başkan Türkmen burada yaptığı konuşmada, “Nakkaştepe Millet Bahçenize hoş geldiniz. Bu güzel Millet Bahçemiz, İstanbul’a ve Üsküdarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu alan adeta 7’den 70’e hitap ediyor. Burada iki bin kişi aynı anda hiç kimse kimseyi rahatsız etmeden piknik yapabilecek. Çocuklarımız için hem kapalı hem de açık alanda oyun parklarımız mevcut. Macera parkurlarımız, tenis kortumuz var. Kısacası bir gününüzü rahatlıkla değerlendirebileceğiniz devasa bir park inşa ettik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Türkmen daha sonra tek tek vatandaşlarla ilgilenip sohbet etti. Nakkaştepe’deki buluşmaya katılan vatandaşlara çay, simit ve peynir ikram edildi.