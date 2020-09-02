  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:10:19 -
Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi'ndeki sitede bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üst kata ve çatıya doğru yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 6. katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa..
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı