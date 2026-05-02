Üsküdar’da sahil yolları köstebek yuvası: Başkan Dedetaş’a ulaşmak imkansız!

Görüntülerde yer alan bisiklet sürücüsü, Üsküdar sahil yollarının "rezalet" bir durumda olduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

Yollar değil, adeta bir engel parkuru

"Üsküdar sahil yolları rezalet durumda. Her çıktığımda iç lastiğim patlıyor, dış lastiklerim yeni olmasına rağmen jantım içe göçtü."

"III. Ahmet Çeşmesi’nden Küçüksu Kasrı’na kadar gidişte 138, dönüşte ise tam 199 tane çukur saydım. Bu sadece çukur sayısı; yamuk yumuk yollardan bahsetmiyorum bile."

"Başkan değil, kapı duvar"

Sürücü, yerel seçimlerin ardından göreve gelen Sinem Dedetaş’a geçen seneden beri ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir şekilde yanıt alamadığını ifade etti. CHP'li belediyelerin "ulaşılamaz" olduğu eleştirilerine bir yenisi eklenirken, videodaki şu ifadeler dikkat çekti:

"Geçen seneden beri size ulaşamıyorum. Niye ulaşmak bu kadar zor? Kapı duvarsınız yani. Çözüm üretmeyi geçtim, ulaşmak bile imkansız. Siz sadece bir belediye başkanı değil misiniz? İvedilikle bu sorunu çözün artık."

Üsküdar sakinleri, seçim öncesi verilen vaatlerin aksine, sorunların çözümü noktasında belediye yönetimiyle iletişim kuramamaktan oldukça dertli görünüyor.