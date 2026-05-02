  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CNN bombayı ortaya çıkardı: 16 askeri üs pert oldu İP’li vekilden mafya vari söylemler: Ataşe Kimberly Royston karşısında el pençe durmuştu... İran-ABD ve İsrail savaşında görüşmeler tıkandı: İçi vitamin dolu Antep fıstığı depolarda değer kazanıyor! Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor! 2 çocuk saldırıya uğradı! Bütün mikroplar ortaya çıkacak ve... Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz! Nörodejeneratif hastalıklar... Alzheimer ve benzeri hastalıklara umut ışığı Satışlar durdu Gaziantep'te depolar fıstık dolu Fıstığa savaş darbesi Yakıt fiyatları iki katına çıktı: Havayolu devi iflas etti Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük
Spor
6
Yeniakit Publisher
Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Real Madrid'in dünya ünlü Türk yıldızı Arda Güler, Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisine seslenen yüzlerce öğrenciyi kırmadı.

#1
Foto - Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

#2
Foto - Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu.

#3
Foto - Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenci okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.

#4
Foto - Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Milli yıldız Arda Güler ise, sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak teşekkür etti.

#5
Foto - Yüzlerce öğrenci 10'a seslenmişti... Arda Güler'den cevap geldi!

Paylaşımda Güler, "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23