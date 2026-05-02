Bursa’da paravan şirket vurgunu: Belediye kasasından aile şirketine milyonlar aktarılmış

Soruşturmanın odağındaki VEREV İnşaat üzerinden kurulan tezgahın detayları dudak uçuklattı. İddiaya göre Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait değerli bir arsayı, yakınları üzerine kurdurduğu paravan şirket VEREV İnşaat’a aylık yalnızca 5 bin 400 TL gibi sembolik bir bedelle kiraladı.

Vurgunun asıl halkası ise bu aşamadan sonra devreye girdi. Söz konusu arsa üzerine inşa edilen binadaki bir daire, yine Nilüfer Belediyesi tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralandı. Belediye kasasından paravan şirkete, bu daire için 6 yıl boyunca aylık 147 bin TL kira ödendiği tespit edildi.

MASAK raporu milyonluk trafiği belgeledi

Yolsuzluk ağındaki işlem hacminin milyonlarca lirayı bulduğu ifade ediliyor. MASAK tarafından hazırlanan ve fezlekeye yansıyan raporlarda, belediyenin paravan şirketler üzerinden nasıl zarara uğratıldığı kalem kalem döküldü.

Müteahhitlerden alınan rüşvetlerin ötesine geçen soruşturmada, kamu kaynaklarının kişisel ve ailevi menfaatler doğrultusunda kullanıldığına dair somut delillerin dosyadaki yerini aldığı bildirildi. Savcılık, paravan şirketler ve belediye arasındaki tüm mali trafiği mercek altına almaya devam ediyor.