Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!

Uzun yıllar yağış almayan ve çöl iklimine teslim olan Irak’taki değişim de emektar Musul Barajı’nın ağzına kadar dolduktan sonra açılan kapaklarından fışkıran devasa su sütunlarıyla gözler önüne serildi.

“IRAK'IN NEHİRLERİ, BARAJLARI, GÖLLERİ VE BATAKLIKLARI YENİDEN CANLANMAYA BAŞLADI”

Musul Barajı’nın kapaklarının açılmasına ilişkin görüntüyü paylaşan Iraklı medya mensubu Zuhair Qasim, “Musul Barajı, uzun süredir kapalı olan kapaklarını açıyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Amerikan HAARP projesinin sistemlerini ve cihazlarını yok ettikten sonra Irak ve bölgenin iklimini değiştiren kıtlık yılları sona erdi. Irak'ın nehirleri, barajları, gölleri ve bataklıkları yeniden canlanmaya başladı. Teşekkürler İran balistiğine” diye yazarak HAARP sistemlerinin kuraklık yaptığı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.