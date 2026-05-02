Mayıs ayında 3 metreyi aşan karla zorlu mücadele!
Van’ın Başkale ilçesinde İran sınır hattındaki Koru mezrası, karakol ve 3 bin 600 rakımdaki askeri üs bölgesinin yolu kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yer yer 3 metreyi aşan karla 3 gün süren çalışmanın ardından yolu yeniden açtı.
Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde kar ve tipi, Koru mezrası ile aynı güzergahtaki karakol ve askeri üs bölgesine ulaşımı kapattı.
3 günlük zorlu mücadele
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışmasının ardından mezra, karakol ve üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.