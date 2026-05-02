Uyarı geldi: e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat!
Milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet Kapısı için önemli bir duyuru yayımlandı.
Yetkililer, sistem performansını artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.
BU SAATLERE DİKKAT!
Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece saat 00.00 ile 01.00 arasında teknik çalışma gerçekleştirilecek.
Bu süre zarfında kullanıcılar platforma girişte veya işlem yaparken zaman zaman kesinti ve erişim sorunları yaşayabilecek.
Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Planlı Çalışma Duyurusu Değerli Kullanıcılarımız, Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00-01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.
Bilgilerinize sunarız."
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işlemlerini belirtilen saat aralığı dışında gerçekleştirmelerini tavsiye etti.