Taraftar merakla bekliyordu: Ve Sadettin Saran'dan Ederson için olay karar çıktı
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson'un akıbeti merak konusuydu. Başkan Sadettin Saran'ın Brezilyalı eldivenin durumuyla ilgili karara vardığı belirtildi.
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson'un akıbeti merak konusuydu. Başkan Sadettin Saran'ın Brezilyalı eldivenin durumuyla ilgili karara vardığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında son dakikada kaybettiği 2 puanın sorumlusu ilan edilen, Galatasaray maçında da kırmızı kart gördükten sonra taraftarın hedef tahtasına koyduğu Ederson'un takımdaki geleceği tartışılıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre camia ve kulüp yetkililerin büyük çoğunluğu Ederson'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.
Ancak 11 milyon euroluk maaşı ve 2028'e kadar devam eden sözleşmesi büyük sıkıntı olarak görülüyor.
Haberde başkan Sadettin Saran ve ekibinin Ederson'un geleceğiyle ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü aktarıldı.
32 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe'deki geleceği 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.
