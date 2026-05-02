Casusluk soruşturmasında cinayet şüphesi: Havuzdaki ölüm dosyası yeniden açıldı

Soruşturma savcısı Kayhan Çetin, ilk incelemede "doğal ölüm" denilerek kapatılan dosyada ciddi boşluklar ve çelişkiler saptadı. Hüseyin Gün’ün olay günü ve sonrasına dair verdiği ifadelerdeki zaman çizelgesi uyumsuzlukları, dosyanın seyrini değiştirdi.

Cinayet şüphesini güçlendiren kritik noktalar:

Geciken Yardım: 112 Acil Servis'in olay yerine geç çağrılması.

Kayıp Görüntüler: Villadaki güvenlik kameralarının ve kritik kayıtların yeterince analiz edilmemesi.

Mali Bağlantılar: Gün ile ilişkilendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin aslında maktul Seher Alaçam'a ait olabileceği ihtimali.

Dijital Veriler: Hüseyin Gün'ün materyallerinde bulunan şifreli kayıtlar ile Alaçam arasındaki olası bağlantılar.

Teknik ve kriminal takip: HTS kayıtları inceleniyor

Savcılık, Seher Alaçam’ın ölümü üzerindeki esrar perdesini aralamak için geniş kapsamlı talimatlar verdi. Bu kapsamda;

Geriye Dönük İnceleme: Hüseyin Gün’ün 2020-2023 yılları arasındaki tüm GSM trafiği (HTS kayıtları) çıkarılacak. Sağlık Kayıtları: Maktulün ölümünden önceki bir yıla ait MHRS ve özel hastane randevuları, sağlık durumuyla ilgili ipucu bulmak amacıyla incelenecek. İfade İşlemleri: Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz Alaçam ve site görevlileri "bilgi sahibi" sıfatıyla yeniden dinlenecek. Ses Kayıtları: Olay günü 112 ile yapılan görüşmelerin ses kayıtları ve müdahale eden sağlık ekibinin ifadeleri dosyaya eklenecek.

Casusluk ağının merkezindeki isim: Hüseyin Gün

Hüseyin Gün ismi, kamuoyunda ilk olarak 2019 seçimlerinde İBB verilerinin yabancı istihbarat servislerine sızdırılması iddialarıyla gündeme gelmişti. Dosyaya göre Gün, eski CIA çalışanı Aaron Barr’ın ekibiyle koordineli hareket ederek İBB’ye ait mail içerikleri ve gizli verilerin ele geçirilmesine aracılık etmekle suçlanıyor.

Hüseyin Gün hakkındaki ilk ihbarın, Seher Alaçam’ın öz oğlu tarafından "farklı ülkeler adına ajanlık yaptığı ve kriptolu telefonlar kullandığı" iddiasıyla yapılmış olması, soruşturmanın kişisel bir trajediden öte ulusal güvenlik boyutuna taşınmasına neden olmuştu. Teknik incelemeler sonucunda cinayet bulgusuna rastlanırsa, daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılarak dosya "kasten öldürme" kapsamında yeniden açılacak.