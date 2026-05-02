Gündem
Mescid-i Aksa'da tehlikeli tırmanış: Kurban girişimleri zirve yaptı

Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın ve ihlallerin son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını duyurdu. Özellikle kurban kesme girişimlerinin yılın ilk aylarında rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde kutlanacak dini ve siyasi günler için ciddi bir tırmanış uyarısı yapıldı.

Valilik tarafından paylaşılan verilere göre, yıl başından bu yana Mescid-i Aksa’ya kurbanlık hayvan sokma veya çevresine ulaştırma yönünde 8 ayrı girişim tespit edildi. Bu istatistiğin, 1967 yılından beri kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

2025 yılı içerisindeki girişimlerin detayları ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor:

  • Üç ayrı olayda kurbanlıklar mabedin çok yakınındaki noktalara kadar ulaştırıldı.
  • İki girişimde kurbanlar doğrudan mabed içerisinde kesilmeye çalışıldı.
  • Bir olayda ise içeriye kanlı et sokulmaya çalışılarak kutsal mekanın dokusu hedef alındı.

Kritik iki tarih: 15 ve 22 Mayıs uyarısı

Kudüs Valiliği, önümüzdeki iki haftalık süreçte baskınların daha da yoğunlaşabileceği konusunda Müslümanları ve uluslararası kamuoyunu uyardı. Açıklamada özellikle şu iki tarihe dikkat çekildi:

  1. 15 Mayıs: Sözde "Kudüs Günü" münasebetiyle en yoğun baskınların bu tarihte yaşanması bekleniyor.
  2. 22 Mayıs: Sözde "Şavuot Bayramı" ve bir gün öncesinde, mabede yönelik yeni dayatmaların ve kurban girişimlerinin artabileceği belirtiliyor.

Uluslararası kamuoyuna "sessizlik" uyarısı

Dünyanın gözü başka kriz bölgelerine çevrilmişken, bölgedeki yerleşimcilerin bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığı ifade edildi. Valilik, Mescid-i Aksa içinde yeni "fiili durumlar" oluşturma çabasına karşı en büyük gücün Müslümanların mabetteki sürekliliği ve varlığı olduğunu hatırlattı.

Sessizliğin yeni ve daha büyük ihlallere kapı aralayacağını belirten yetkililer, kutsal mekanın korunması adına yerel ve küresel ölçekte farkındalık oluşturulması çağrısında bulundu.

