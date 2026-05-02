Rize'nin ilk TOGG taksisi hizmette! Sokaklarda böyle görüntülendi!
Rize'de yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapan Şenol Yazıcı, yerli ve elektrikli otomobil Togg T10F ile hizmet vererek kentte bir ilke imza attı.

Kent merkezinde taksicilik yapan Şenol Yazıcı, yerli ve elektrikli otomobil Togg ile hizmet vererek 7'den 70'e herkesin dikkatini çekti. Yakıt maliyetlerini düşüren ve çevreci yapısıyla öne çıkan uygulama, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

"TAKSİCİLİĞE BAŞLADIĞIMDAN BERİ AKLIMDAYDI" Elektrikli taksi kullanma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu belirten Şenol Yazıcı, bu kararı bilinçli bir şekilde aldığını ifade etti.

Araç değişikliği sürecinde bu fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yazıcı, "Rize'de herhalde ilk oldu bu. Araç değişme niyetim vardı. Mazot masrafları, benzin masrafları ve diğer araç giderlerinden kurtulmak için böyle bir şey düşündüm. Bu benim hayalimdi zaten, taksiciliğe başladığımdan beri aklımdaydı. Gerçekleştirdik, Rize'ye hayırlı olsun. İnşallah önümüzde güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

ÇOCUKLARIN FAVORİSİ OLDU Yeni aracını yaklaşık 15 gün önce kullanmaya başladığını belirten Yazıcı, vatandaşların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getirdi.

"ÇOK DAHA EKONOMİK" Elektrikli aracın en büyük avantajlarından birinin yakıt tasarrufu olduğunu vurgulayan Yazıcı, maliyetlerin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Evden şarj etmenin büyük avantaj sağladığını belirten Yazıcı, "Yakıt olarak normal araçlara göre çok daha ekonomik. Evden şarj ettiğiniz zaman maliyet üçte bire hatta dörtte bire kadar düşüyor. Dışarıdan şarj ettiğinizde biraz daha maliyetli oluyor ama yine mazot masrafını geçmiyor. Kışın biraz artıyor ama yine avantajlı." dedi.

"HERKESE TAVİSYE EDERİM" Aracından oldukça memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Teknolojiye ayak uydurmanın önemine dikkat çeken Yazıcı, "Gayet memnunum. Konforlu bir araç. Herkese tavsiye ederim. Teknolojiye herkesin ayak uydurması lazım. Biz de uydurduk, bundan sonra daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum." diye konuştu.

