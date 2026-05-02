Buzdolabı bomba gibi patladı!

Manisa'da bir apartman dairesinde meydana gelen buzdolabı patlaması mahallede paniğe neden oldu. Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde yaşanan olayda, mutfaktan gelen büyük bir gürültüyle bina sakinleri sokağa döküldü. Patlamanın ardından dairede küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama sırasında evde bulunan 54 yaşındaki Ayhan K., hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk incelemelere göre patlamanın, buzdolabının kompresör kısmında meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ise patlamanın sesini "bomba gibi" diye tarif etti.

Yetkililer, özellikle eski beyaz eşyaların düzenli bakımının yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Olay sonrası daire kullanılamaz hale geldi.