Saadet’in cumhurbaşkanı adayı Özkan Yalım! Açıklayın Türkiye “Oh be..” desin

2023 seçimlerinde dindar seçmene Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak sunulmasını hatırlatan Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin eski yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan karşısında saf tutmasını eleştirdi. Yazısında, "Yıllarca kuyunuzu kazan, partilerinizi kapatan, başörtüsünü yasaklatan partinin liderini aday gösterebiliyorsanız, ahiret kaygınız suya düşmüştür" ifadelerine yer veren yazar, bu siyasetin halk nezdinde karşılık bulmadığını savundu.

"Silivri" çıkışına rüşvet ve Özkan Yalım hatırlatması

Mahmut Arıkan’ın, cumhurbaşkanı adayının profilini anlatırken kullandığı "Silivri’de bir nüfus daha artmaması için ismini tutalım" şeklindeki ifadesi, Karahasanoğlu’nun eleştirilerinin odağı oldu. Silivri’de yatanların suç dosyalarına dikkat çeken yazar, SP yönetimini "hırsızlık ve rüşvet iddialarıyla anılan isimleri mağdur gibi göstermekle" suçladı.

Karahasanoğlu, yazısında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Sizin adayınız Özkan Yalım... Adamı Uşak Belediyesi’ni Cumhur İttifakı’ndan aldığı için mi cezaevine attılar? Adaletsizliğe isyan etmek için, onun rüşvet dosyalarını görmezden mi gelmek gerekir?"

"Açıklayın da millet 'oh be' desin"

Saadet Partisi'nin Ekrem İmamoğlu’nun "oyuncağı" haline getirildiğini iddia eden Karahasanoğlu, partinin adayının otelde uygunsuz şekilde yakalandığı iddia edilen ve rüşvet suçlamalarıyla gündeme gelen isimler olması gerektiğini ironik bir dille ifade etti.

Haberin sonunda, SP liderliğine seslenen yazar; "Zorlamayın bizi, merakta bekletmeyin. Açıklayın Özkan Yalım’ın adaylığını, millet de rahat etsin, ‘oh be’ desin" diyerek partinin mevcut ittifak siyasetine tepki gösterdi.