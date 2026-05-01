Türkiye bayram havasını yaşarken Taksim'de kaos planı! Millet bayram kutladı, vandallar polise saldırdı!

Türkiye genelinde işçiler ve sendikalar meydanlarda şenlik havasında bayramlarını kutlarken, İstanbul Taksim'de kamu düzenini hedef alan provokatif eylemler yaşandı. Kanun tanımaz grupların huzur ortamını bozma girişimleri, Türk polisinin sarsılmaz iradesi ve kararlı müdahalesiyle yerle bir edildi.

Anadolu’da bayram, Taksim’de vandallık!

Diğer illerde bayram sevini yaşanırken, İstanbul'u savaş alanına çevirmek isteyen marjinal gruplar Taksim Meydanı'na çıkmak için polise mukavemet gösterdi. Şehrin huzurunu korumak için barikat kuran emniyet teşkilatı, kamu malına zarar vermeye çalışanlara anında karşılık verdi:

Hukuksuz Israr: Toplantı ve gösteriye kapatılan alanlarda ısrarla provokasyon yapanlar polis engeline takıldı.

Polise Mukavemet: Beşiktaş, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin "dağılın" ihtarına uymayan ve güvenliği tehdit eden gruplar etkisiz hale getirildi.

576 provokatör kıskıvrak yakalandı

Emniyet güçleri, gün boyunca sürdürdüğü titiz operasyonlarla kanun kaçağı ve eylemci gruplara göz açtırmadı. Devletin otoritesini sarsmaya çalışanlara karşı yürütülen çalışmalarda:

Gözaltı Sayısı: Aralarında provokasyonları organize eden isimlerin de bulunduğu toplam 576 şahıs gözaltına alındı.

Etkin Müdahale: Polise saldıran ve barikatları aşmaya çalışan vandallar, biber gazı ve müdahale araçlarıyla püskürtüldü.

Kelepçeli Sevk: Güvenlik güçlerine direnen eylemciler, ters kelepçe yapılarak adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Devletin şefkati işçiye, pençesi vandala!

Ankara'dan Edirne'ye kadar her yerde huzur içinde kutlanan 1 Mayıs'ı sabote etmek isteyenler, karşılarında Türk Devleti'nin gücünü buldu. Kısıtlı alanlarda terör estirmeye çalışanlara izin vermeyen emniyet güçleri, İstanbul'un sokaklarını vandallara teslim etmeyerek büyük bir başarıya imza attı.