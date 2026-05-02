İran'da 14 asker hayatını kaybetti!
İran'da ABD ve İsrail’in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.
İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.
BİNLERCE PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ
Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.