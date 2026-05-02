Leyla Alaton hakkında şok iddialar: "Hem Küfrediyor Hem Teşvik Alıyor"

İş insanı Ahmet Özcan, mahkemeye sunduğu beyanında, 2014 yılında Alaton ailesinin finansal olarak bitme noktasına geldiğini, kişisel varlıklarını ve Alarko hisselerini bankalara kaptırmak üzere olduklarını iddia etti. Özcan, ailenin o dönemde eksi 200 milyon dolar borçla yurt dışına kaçma planları yaptığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"On yıl emek verip bankaların elinden şahsi servetlerini ve Alarko hisselerini kurtardıktan sonra başıma gelen tam olarak şu: Gözü açılan kör, ilk önce bastonunu kırıp atarmış."

Devlet Büyüğü eşine hamamböceği benzetmesi

Özcan’ın iddiaları arasında en dikkat çekeni ise Leyla Alaton’un, kamuoyundan yardım istediği devlet büyükleri hakkındaki çirkin üslubu oldu. Özcan, Alaton’un "süper teşvik" ve banka süreçlerinde destek alabilmek için randevular ayarlattığı devlet yetkililerinin arkasından ağır küfürler ettiğini savundu.

Ayrıca Özcan, Alaton’un bir devlet büyüğünün eşi hakkında, kıyafetlerini ve tarzını "hamamböceğine" benzeterek "tiksinerek konuştuğunu" ve aslında hiç görüşmek istemediğini söylediğini iddia etti. İddiaya göre Alaton, tüm bu hakaretlere rağmen ticari menfaatleri için ağlayarak mektuplar yazmış ve amacına ulaşmış.

Ayasofya’da Dans Skandalı Yeniden Gündemde

Haberde dikkat çeken bir diğer husus ise Leyla Alaton’un daha önce de büyük tepki çeken Ayasofya Camii içindeki tavırları oldu.

Kutsal mekanın maneviyatına aykırı şekilde dans gösterileri organize edilmesi ve bu görüntülerin kamuoyuna yansıması, Alaton’un değerlerle bağdaşmayan "rezaletleri" arasında gösterildi.

"Teşviklerin Gereğini Yapın"

Ahmet Özcan, Alaton ailesinin 20 milyon doları aşan "süper teşvikten" yararlandığını ancak bu teşviklerin karşılığı olan yatırımların bir an evvel yapılması gerektiğini belirtti. Tüm mal varlıklarını bu devlete ve millete borçlu olduklarını hatırlatan Özcan, kamuoyunun ve hukuk sisteminin yanıltılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.