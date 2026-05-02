Mayıs ayında altın alınır mı satılır mı? İslam Memiş fiyat vererek açıkladı!

Küresel jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın piyasasını şekillendirmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini giderecek yeni öngörülerini paylaştı. Mayıs ayıyla birlikte hem ons hem de gram altın cephesinde yeni yükseliş dalgalarının kapıda olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara hayati uyarılarda bulundu.

MERKEZ BANKALARI BEKLEMEDE, PİYASALAR TEMKİNLİ

Piyasalardaki mevcut durumu değerlendiren Memiş, Japonya ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararlarına dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankasından (ECB) da benzer bir temkinli duruş beklendiğini ifade eden uzman isim, Orta Doğu'daki gerilimlerin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bankaları risklere karşı daha korumacı bir politika izlemeye ittiğinin altını çizdi.

ONS ALTINDA O KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Mart ayının altın piyasası için önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten Memiş, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketliliğini şu kritik verilerle özetledi:

Güncel Durum: Ons altın şu an 4.635 dolar seviyesinde ve yüzde 2 primli bir tepki alımıyla gücünü koruyor.

Nisan Ayı Performansı: Mart ayında 4.100 dolara kadar gerileyerek en kötü senaryoyu gören ons altın, nisan ayını yaklaşık 535 dolarlık net bir yükselişle tamamlıyor.

Mayıs Ayı Direnç Hedefleri: Yükseliş trendinin mayıs ayında da sürmesi beklenirken, ons altının önce 4.850, ardından 4.900 dolar seviyelerini test edebileceği öngörülüyor.

Kritik Destek Seviyeleri: Olası manipülasyonlar veya savaş stresinin artması durumunda ilk güçlü destek seviyesi 4.500 dolar, bir sonraki ana destek noktası ise 4.400 dolar olarak izleniyor.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL VURGUSU

İç piyasada yatırımcıların göz bebeği olan gram altına yönelik tahminlerini de güncelleyen Memiş, mayıs ayının kritik bir eşik olacağını belirtti. Bu ay içerisinde gram altında 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar beklediğini açıklayan Memiş, yükseliş yönlü beklentisinin altını çizerek 10.000 TL'lik yıl sonu hedefinin masada kalmaya devam ettiğini yineledi.

"BU SOYGUNUN DIŞINDA KALACAĞIZ"

Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcıları uyaran İslam Memiş, oldukça net bir mesaj verdi. Kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması gerektiğini belirten Memiş, "Bu soygunda masada olmayacağız, kenarda beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Memiş, orta ve uzun vadede petrol karşısındaki tüm varlıklarda yükseliş beklentisini koruduğunu sözlerine ekledi.

Not: Uzman değerlendirmeleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.