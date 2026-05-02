Fenerbahçe'den kovulan En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Al Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan’da gösterdiği performansla gündeme oturdu. Faslı golcü, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. En-Nesyri, son 2 maçta attığı 3 golle Al Ittihad’ın en etkili silahı haline gelirken Suudi Arabistan’da gündem oldu.

GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 52. dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri, attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Form grafiğini her geçen hafta yükselten En-Nesyri, son iki lig maçında toplam 3 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu performansıyla kısa sürede takıma adapte olduğu görüldü.

FENERBAHÇE KARNESİ DE PARLAK

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ise toplam 79 maça çıkarken 38 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Bu galibiyetle puanını 48’e yükselten Al Ittihad ligde 6. sıraya yerleşirken, Al Taawon 49 puanla 5. sırada kaldı.