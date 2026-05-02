Tüm dünyanın gözü o ilimizde! 600 milyon dolarlık dev yatırım için düğmeye basıldı

Eskişehir’in maden ve sanayi potansiyeline dikkat çeken Bakan Bayraktar, hayata geçirilecek üç büyük tesis için toplamda 600 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ayrıldığını açıkladı. Bu yatırımlarla birlikte kent ekonomisine büyük bir ivme kazandırılması hedeflenirken, yaklaşık 1500 kişiye de yeni iş imkanı sağlanacak.

600 milyon dolarlık yatırım ve dev istihdam

Bakan Bayraktar, Beylikova projesinin stratejik önemini şu sözlerle ifade etti:

"Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5’e girme hedefimiz var. Ülkemizi bu anlamda üst lige çıkaracak çok önemli bir proje. Pilot tesisi tamamlamıştık, şimdi endüstriyel üretime bu sene içinde başlıyoruz."

"Madenin başkenti Eskişehir"

Eskişehir’in bor madenleri ve maden çeşitliliği açısından "mümbit" topraklara sahip olduğunu belirten Bayraktar, şehrin sanayinin lokomotifi olacağı yeni bir döneme girildiğini söyledi. Madencilik faaliyetlerinde üç temel ilkeye bağlı kalacaklarını hatırlatan Bakan; iş sağlığı ve güvenliği, çevreyle uyum ve katma değerli üretim vurgusu yaptı. Madenlerin sadece hammadde olarak değil, ara ve nihai ürüne dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağı belirtildi.

İşçi hakları ve enerji yatırımları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Eskişehir’de bulunan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde işçi haklarına da değindi. Adularya Santrali’ndeki maaş tartışmalarıyla ilgili sürecin takipçisi olduklarını belirten Bakan, hiçbir mağduriyete izin vermemek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Ayrıca kırsal bölgelerdeki enerji kalitesinin artırılacağını ve doğal gaz ulaştırılmayan mahalle kalmaması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi. Ziyaret programı kapsamında Eskişehir Valiliği ve MHP İl Başkanlığı’na da giden Bakan Bayraktar'a, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti.