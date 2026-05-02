Petrol fiyatı için yükseliş tahmini!

Barclays, bu yıl için Brent petrol fiyatı beklentisini varil başına 100 dolara yükseltti. Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların beklenenden uzun sürmesi halinde fiyatların daha da artabileceğini belirtti. Reuters’ın Cumartesi günü yayımladığı nota göre, “Bu aksaklıklar ne kadar uzun sürerse, fiyat şoku o kadar büyük ve şiddetli olur” denildi.

Banka ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışının hala çok sınırlı olduğunu ve stoklardan çekişin hızlandığını vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, enerji şirketlerine stratejik rezervlerden 92,5 milyon varile kadar ham petrol ödünç verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu adımın, İran savaşı nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatlarını dengelemeye yönelik uluslararası bir anlaşmanın parçası olduğu ifade edildi.

International Energy Agency çatısı altında 30’dan fazla ülke yaklaşık 400 milyon varillik rezervi piyasaya sürme konusunda anlaşırken, Ajans Başkanı Fatih Birol, mevcut savaşın “tarihin en büyük enerji krizine” yol açtığını söyledi.

Barclays’e göre küresel petrol piyasası şu anda günlük 6,6 milyon varillik bir arz açığıyla karşı karşıya ve bu açığın daha da büyümesi bekleniyor.

Banka, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılmasının orta vadede talep ile arz arasındaki farkı bir miktar daraltabileceğini ancak tamamen kapatmasının zor olduğunu belirtti. Bunun ise yedek üretim kapasitesinin azalması pahasına gerçekleşebileceği ifade edildi.

Barclays, mevcut aksaklıkların Mayıs sonuna kadar sürmesi halinde 2026 yılına ait Brent vadeli fiyatlarının 110 dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü.

Öte yandan Gunvor Ticaret Grubu CEO’su Jeff Webster, Nisan ayında Financial Times Küresel Emtia Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, petrol tüccarlarının fiyatların 200 ila 300 dolar aralığına çıkabileceği bir senaryoya karşı hazırlık yaptığını söyledi.

Ham petrol fiyatları, stratejik rezervlerden yapılan çekişlere rağmen yükselmeye devam etti. Küresel petrol fiyatları Perşembe günü kısa süreliğine son dört yılın en yüksek seviyesine çıkarak varil başına 126 doları aştı. Bu yükselişte, savaşın bölgedeki arzı uzun süre aksatabileceği yönündeki endişeler etkili oldu.

Fiyatlar Cuma günü, İran’ın ABD ile müzakere önerisinde bulunmasının ardından bir miktar gerilese de, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın sürmesi nedeniyle haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu. Temmuz vadeli Brent petrol 108,17 dolardan, ABD ham petrolü West Texas Intermediate ise 101,94 dolardan günü kapattı.

Rus Interfax haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, büyük üreticilerin yer aldığı OPEC+ grubunun Pazar günü yapılacak toplantıda petrol arzı kapasitesini değerlendireceğini söyledi. Novak, “Mevcut durumda piyasaya petrol ve petrol ürünleri sağlamak önemli. Bunun için mevcut fırsatların değerlendirilmesi gerekebilir” dedi.