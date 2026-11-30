Üsküdar’da korna tartışması kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Üsküdar’da korna çaldığı iddia edilen bir otomobil sürücüsü ile başka bir sürücü arasında kavga çıktı. Sokaktaki olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.45 sıralarında Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokağı’nda yaşandı. İddiaya göre korna sesine tepki gösteren sürücü aracından inerek diğer otomobile yöneldi. Önce aracın camına yumruk attı, ardından kapıyı açarak sürücüye saldırdı.
KAVGAYA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Sokakta bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Saldırıya uğrayan sürücü, aracının önündeki malzemelere çarparak sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.