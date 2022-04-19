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Yaşam Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel
Yaşam

Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel

19 Nisan Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Kadıköy sular ne zaman gelir? Sultangazi sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:41:00 -
Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel

İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular kaçta geçek?

Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              İstiklal Mah,Hacıahmet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               19.04.2022 10:08

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               19.04.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              İdealtepe Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               19.04.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              75Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               19.04.2022 10:24

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               19.04.2022 08:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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