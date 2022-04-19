Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel
19 Nisan Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Kadıköy sular ne zaman gelir? Sultangazi sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular kaçta geçek?
Üsküdar sular kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri güncel
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.04.2022 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.04.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 19.04.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.04.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.04.2022 08:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.