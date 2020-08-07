Üsküdar farkını bu yıl da ortaya koyacak

“Nöropsikofarmakoloji”nin Türkiye’deki en büyük temsilcisi olan ve dünyaca ünlü bilim insanlarından tam not alan üniversitenin yönetimi, bu yıl adayların neden Üsküdar Üniversitesi’ni tercih etmeleri gerektiğini 20 madde halinde şu şekilde sıraladı: ● Çünkü Türkiye’nin ilk davranış ve sağlık bilimleri temalı üniversitesiyiz. ● Çünkü şehrin merkezindeyiz.

● Çünkü teknoloji ve sağlıkta aradığın ne varsa bizde.

● Çünkü ÜniversiteHastane iş birliğiyle önün hep açık.

● Çünkü “Pozitif Psikoloji”nin ilk uygulayıcısıyız.

● Çünkü Erasmus+ ve daha fazlası seni bekliyor.

● Çünkü “Beyin Girişimi” ile ilgili aradığın her şey burada.

● Çünkü “Kusursuz Tıp” ile ilgili aradığın her şey burada.

● Çünkü “Nöropsikofarmakoloji”de tam not alan üniversiteyiz.

● Çünkü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın vizyonuna dair her şey burada.

● Çünkü güçlü bir akademik kadromuz var.

● Çünkü AR-GE’ye önem veriyoruz.

● Çünkü bir araştırma merkezinde isteyeceğin ne varsa, bizde var.

● Çünkü Tasavvuf Araştırmaları alanında nitelikli insan yetiştiriyoruz.

● Çünkü geleceğin mesleklerine dair tüm imkânlar bizde.

● Çünkü bilimsel yayıncılıkta değerli eserler üretiyoruz.

● Çünkü bir öğrenci kulübünde aradığın her şey burada.

● Çünkü bilimsel ve kültürel etkinliklerde sınır tanımıyoruz.

● Çünkü burs olanaklarıyla başarıyı destekliyoruz.

● Çünkü “Proje Kültürü ve Girişimcilik”te aradığın her şey bizde.

Adaylara seslenen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ’’Mühendislikte yeni ufuklar genetikten sanal gerçekliğe kadar farklı alanlara yönelik geniş bir yelpazedeki uygulama ve araştırma merkezleriyle donanım kazanman için sizleri Üsküdar Üniversitesi’ne bekliyoruz. Türkiye’nin ilk Adli Bilimler Lisans Programı’nın yanı sıra multidisipliner eğitim alabileceğiniz geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programları barındıran üniversitemizin kapısı tüm adaylara 21 Ağustos’a kadar açık olacak’’ dedi.