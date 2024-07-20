Usame'ye yakın isimlerden Amin al Hak yakalandı
Pakistan, El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'e yakınlığı ile bilinen Amin Al Hak'ın Pencap eyaletinde yakalandığını açıkladı.
Pakistan, El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'e yakınlığı ile bilinen Amin Al Hak'ın Pencap eyaletinde yakalandığını açıkladı.
Geo News televizyonundan aktardığı habere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) yetkililerinden Osman Akram Gonadal, Pencap eyaletinin Gujrat bölgesinde Amin Al Hak'ın istihbarat destekli operasyonla gözaltına alındığını aktardı.
Gonadal, El Kaide'nin liderlerin Afganistan vatandaşı Hak'ın Gujrat bölgesine bağlı Sarai Alamgir kasabası yakınlarında yakalandığını ve üzerinden Lahor ve Haripur merkezli adreslerinin yazılı olduğu Pakistan kimlik kartının çıktığını açıkladı.
Hak'a karşı dava açıldığını belirten Gonadal, yetkililerin Hak'ın Pakistan'da ne yaptığını araştıracağını aktardı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) internet sitesine göre, 1960'ta Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde doğan Amin Al Hak, 25 Ocak 2001'de El Kaide bağlantıları nedeniyle terör listesine alınmıştı.
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El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 1 Mayıs 2011’de, ABD güçlerince Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürülmüştü.
Amin Al Hak, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 30 Ağustos 2021'de ülkeye dönüşünde görüntülenmişti.
Kaynak: A.A