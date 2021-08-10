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Gündem Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Gündem

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 08:54:00 -
Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.

 

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