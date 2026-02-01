Uşak'ta sağanak dehşeti: Dev çatlaklar oluşan yol trafiğe kapatıldı
Uşak'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Aşağı Karacahisar köyü yakınlarındaki yolda çökmelere ve derin çatlaklara neden oldu. Valilik kararıyla trafiğe kapatılan bölgede, köylere ulaşımın sağlanması için acil alternatif güzergah çalışması başlatıldı.
Uşak kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü mevkiinde altyapıya ciddi zarar verdi. Yağışın etkisiyle zeminde yaşanan kayma sonucu, asfalt yolda derin yarıklar ve çökmeler meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, Jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, yolun kullanılamaz hale geldiği ve can güvenliği açısından büyük risk taşıdığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
ALTERNATİF GÜZERGAH ÇALIŞMASI
Uşak Valiliği, Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın tamamen kesilmemesi adına iş makineleriyle alternatif bir yol açmak için çalışmalara başladı. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.,