  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık Bakan Uraloğlu: "Elleçlenen yük miktarı 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı" Bir rekor da elleçlemeden Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık
Gündem Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi
Gündem

Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye’deki dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Suriye Türkmen siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahman Mustafa’yı kabul etti. Görüşme, Suriye’de Şam yönetimi ile bölücü terör örgütü arasındaki kirli pazarlıkların sürdüğü bir atmosferde gerçekleşti.

Eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı ve eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı ABDURRAHMAN MUSTAFA, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, ziyaretin Suriye sahasındaki hareketli günlere denk gelmesi dikkat çekti. İki isim, Bahçeli’nin makam odasında objektiflere birlik mesajı veren bir poz verdi.

10 Mart mutabakatı çöktü: Terör örgütü sözünde durmadı

Ziyaretin arka planında Suriye'deki siyasi kriz yatıyor. ABD arabuluculuğunda 10 Mart tarihinde Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında bir mutabakat imzalanmıştı. Bu anlaşma, örgütün askeri ve sivil yapılarının Şam yönetimine entegre edilmesini öngörüyordu. Ancak terör örgütü SDG, verilen süreye rağmen anlaşma şartlarına uymadı. Sözlerin tutulmaması üzerine Şam yönetimi tüm müzakereleri askıya aldığını duyurdu.

Abdurrahman Mustafa: Türkmenlerin gür sesi

Suriye Türkmenleri arasında birleştirici bir figür olan Abdurrahman Mustafa, 2012'den bu yana Türkmen davasının savunuculuğunu üstleniyor.

  • 2013: Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı oldu.
  • 2014: Ankara'da yapılan genel kurulda Başkanlık görevine seçildi.
  • 2018: Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına getirildi.
  • Diplomasi: Cenevre barış görüşmelerinde Suriye Türkmenlerini temsil eden en üst düzey isim oldu.

Türkmeneli’nin geleceği masada

Ankara'daki bu görüşme, bölgedeki Türkmen varlığının korunması ve terör koridoruna karşı atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor. MHP Lideri Bahçeli'nin, Türkmen liderle yaptığı bu istişare, Türkiye'nin Suriye'deki soydaşlarına olan desteğinin sarsılmaz bir iradeyle devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?

Gündem

Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’
Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Gündem

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Akademik dünyada "Terörsüz Türkiye" yankısı! Bahçeli’nin tarihi çağrısı kitap oldu
Akademik dünyada "Terörsüz Türkiye" yankısı! Bahçeli’nin tarihi çağrısı kitap oldu

Kültür - Sanat

Akademik dünyada "Terörsüz Türkiye" yankısı! Bahçeli’nin tarihi çağrısı kitap oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

ABD İRAN ABD.Yİ TEHDİT EDİYOR MU....HAYIR O ZAMAN BİZ NİYE İRANI VURUYORUZ DEMİŞ..VE KERHANE ABD.NİN İRANA SALDIRISININ FATURASINI EPİSTEİNE ÇIKARMIŞ...İRAN ABD.Yİ METAFİZİK YOLLARLA TEHDİT EDİYOR....İRAN BİR SAPKINLIK ÜRETİYOR YÜCE ZATINI VE MÜLKÜNÜ İNCİTİYOR...KÜSTÜRÜYOR BU DA NİMETİN KENDİSİNİ ÇEKMESİNE BELANIN YOL ALMASINA SEBEP OLUYOR....BU FİTNEYİ YOL ÜZERİNDEN KALDIRMAYA GÜCÜ VAR İKEN KULAĞININ ÜZERİNE YATAN GÖRMEZDEN GELEN HERKES BU FİTNE TARAFINDAN VURULUR...KİMİ GAZİ OLUR KİMİ ŞEHİT KİMİ DE LEŞ...BU HER TÜRLÜ İFTNE İÇİN GEÇRLİDİR...YOLLAR YÖNTEMLER TARTIŞILIR....ANCAK FİTNE KARŞISINDA İNİSYATİF ALMAK VEYA EN HAFİFİNDEN GÖRMEZDEN GELMEK YUKARIDA SOMUTLAŞTIRDIĞIMZI İLKELERE BAĞLIDIR....İNŞALLAH ANLATABİLMİŞİMDİR....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23