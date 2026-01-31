Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi

Eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı ve eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı ABDURRAHMAN MUSTAFA, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, ziyaretin Suriye sahasındaki hareketli günlere denk gelmesi dikkat çekti. İki isim, Bahçeli’nin makam odasında objektiflere birlik mesajı veren bir poz verdi.

10 Mart mutabakatı çöktü: Terör örgütü sözünde durmadı

Ziyaretin arka planında Suriye'deki siyasi kriz yatıyor. ABD arabuluculuğunda 10 Mart tarihinde Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında bir mutabakat imzalanmıştı. Bu anlaşma, örgütün askeri ve sivil yapılarının Şam yönetimine entegre edilmesini öngörüyordu. Ancak terör örgütü SDG, verilen süreye rağmen anlaşma şartlarına uymadı. Sözlerin tutulmaması üzerine Şam yönetimi tüm müzakereleri askıya aldığını duyurdu.

Abdurrahman Mustafa: Türkmenlerin gür sesi

Suriye Türkmenleri arasında birleştirici bir figür olan Abdurrahman Mustafa, 2012'den bu yana Türkmen davasının savunuculuğunu üstleniyor.

2013: Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı oldu.

Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı oldu. 2014: Ankara'da yapılan genel kurulda Başkanlık görevine seçildi.

Ankara'da yapılan genel kurulda Başkanlık görevine seçildi. 2018: Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına getirildi.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına getirildi. Diplomasi: Cenevre barış görüşmelerinde Suriye Türkmenlerini temsil eden en üst düzey isim oldu.

Türkmeneli’nin geleceği masada

Ankara'daki bu görüşme, bölgedeki Türkmen varlığının korunması ve terör koridoruna karşı atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor. MHP Lideri Bahçeli'nin, Türkmen liderle yaptığı bu istişare, Türkiye'nin Suriye'deki soydaşlarına olan desteğinin sarsılmaz bir iradeyle devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.